Casualitat o causalitat

Disposem de pocs elements i eines per lluitar contra els abusos de poder que els (nous) amos del món perpetren, instal·lats als seus àtics amb vistes. Des de privilegiades talaies on fan i desfan al seu antull, es volen intocables. Si més no, ho semblen. Es cuiden molt de tenir-nos esporuguits i submisos per tots els mitjans al seu abast. Una totpoderosa maquinària gegantina de desinformació i manipulació que ens fa passar l’estona amb qualsevol bajanada... (triï vostè l’exemple que més ràbia li faci). Malgrat aquesta realitat, que no és cap fal·làcia conspirativa, hi ha escletxes que permeten, si més no, fer-los la punyeta. Accions que, paradoxalment, són possibles per la mateixa natura del sistema capitalista. Si la llei és el guany il·limitat, els diners per sobre de tot, també pot ser el seu taló d’Aquil·les. L’exemple és la campanya global #TeslaTakedown que ha aconseguit tocar-li els picarols a Elon Musk. Amb el lema “Ven els teus Tesles. Desfés-te de les teves accions. Atura Musk ara. Uneix-te a nosaltres”, el moviment ha posat la diana en el punt sensible: “Colpegem on li fa mal, a la seva cartera”. No han inventat res, però han visibilitzat el desacord amb la deriva ultradretana del cap visible de Tesla i cap in pectore del govern Trump. A Europa, les vendes dels seus vehicles van caure en picat el passat mes de gener, cosa que va suposar una pèrdua de valor en borsa de la marca de 70.000 milions de dòlars en un tres i no res. Fet significatiu i més tenint en compte que la venda d’aquest tipus de cotxes –en el mateix període– es va incrementar quasi un 40% al Vell Continent. Casualitat? No! Causalitat.