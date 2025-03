Creat: Actualitzat:

En un món cada vegada més complex, el lideratge esdevé una qualitat indispensable en tots els àmbits de la vida. Des de la política a alts nivells o intermedis, fins als negocis. La capacitat de guiar i inspirar els altres és fonamental per assolir l’èxit. Però, què diferencia un bon líder d’un que no ho és? S’ha escrit i teoritzat molt sobre aquest tema. Hi ha milers de llibres que il·lustren amb reflexions variades què hi ha darrere del lideratge. La majoria semblen coincidir que un bon líder és aquell que sap motivar i guiar el seu equip a l’assoliment dels objectius comuns. Líders i estils de lideratge n’hi ha molts, uns més bons i inspiradors que altres, i la majoria busquen sobretot l’efectivitat. Franklin D. Roosevelt deia que “el futur pertany a aquells que creuen en la bellesa dels seus somnis.” A Napoleó, en canvi, se li atribueix la frase: “En política, l’estupidesa no és un desavantatge.” Tenir falta de lideratge pot portar conseqüències, especialment en l’àmbit social i polític. La desafecció és un fenomen creixent en moltes democràcies modernes, en què els ciutadans se senten desconnectats i desil·lusionats amb els seus líders. Això pot provocar una baixa participació electoral, un augment del vot en blanc o nul i una desconfiança generalitzada en les institucions polítiques. El brillant Woody Allen ho té clar: “La vocació del polític de carrera és fer de cada solució un problema.”