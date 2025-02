Correu andorrà

Creat: Actualitzat:

Ja començo a estar una mica cansat de rebre correus on em diuen que em bloquejaran el compte de correu andorra.ad. Evidentment, faig cas omís d’aquests avisos en què m’indiquen que desactivaran el meu compte andorra.ad, que s’ha d’actualitzar el compte, que es tracta d’un dispositiu no reconegut... Només cal mirar sense clicar, ficant el punter sobre els enllaços, per comprovar que són totalment falsos. Normalment, es tracta d’adreces de Gmail, però em sobta que algun cop són adreces andorra.ad. No es pot controlar aquest tema d’alguna manera? No tinc ni idea del que passa si algú clica en aquests enllaços, però segur que res de bo. Penso que manquen més avisos per part d’Andorra Telecom en aquest tema... Ara mateix, constato un altre problema que penso que es podria solucionar des de la nostra companyia telefònica: es tracta que els correus que descarreguem al nostre ordinador continuen sempre penjats a la bústia d’entrada del nostre correu. Aquest fet penso que pot comportar un excés d’informació a la nostra bústia si no s’eliminen mai i que en empreses amb molts correus pot arribar algun dia a col·lapsar-ne la capacitat, per molt gran que sigui. Si volen comprovar aquest tema, provin d’entrar al seu correu, no per mitjà del déu Outlook, sinó mitjançant la web correu.andorra.ad, amb el seu usuari i el password, evidentment. Podran veure la quantitat de correus que encara són allà penjats. Tampoc sé si algun dia, passat cert temps, desapareixeran aquests correus, però jo de moment me’ls vaig carregant manualment. Tampoc he rebut cap avís d’Andorra Telecom sobre aquest problema.