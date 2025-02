Creat: Actualitzat:

L a cultura és i ha de ser un dels pilars de la nostra societat i si podem gaudir-ne en el temps lliure sumem oportunitats. L’entreteniment, o un tipus, ha evolucionat a un espectacle d’abundància i superficialitat. En aquesta mena de món triomfen els voyeurs, els demagogs i els venedors d’històries morboses. És una cultura que es nodreix de la curiositat insaciable per les intimitats dels altres, en què les humiliacions i les infidelitats es converteixen en productes prèmium.

Plataformes com ara TikTok han popularitzat els filtres i l’artificialitat, transformant les persones en versions idealitzades de si mateixes. La fama es prioritza per sobre de la dignitat, buscant reconeixement i diners fàcils. Aquesta recerca de protagonisme implica que no es requereixi gaire esforç o singularitat, sinó que es busqui l’impacte immediat. La cultura de l’experiència virtual ha desconnectat moltes persones del món real, fomentant la recerca d’una perfecció irreal on fer un entorn a mida. Aquest fenomen reflecteix una societat que valora més l’aparença que la substància, en què l’entreteniment s’ha convertit en una forma de consum ràpid i efímer.