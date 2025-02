Creat: Actualitzat:

La conya de la construcció del multifuncional segueix portant cua. No diré mai que no sigui necessari, que no sigui útil. Sí que diré que seria una bona opció per al nostre país. El que ja sembla interminable és la seva ubicació. Que hauria de ser a la capital? Potser sí. Que a altres llocs ens agradaria i tenim espai? Potser també. Fa uns anys es va proposar la zona de davant de Govern per a la seva ubicació, que es va descartar perquè el terreny, almenys una part, és de lloguer. Més tard es va proposar la zona on hi ha l’Estadi Comunal, que no sé encara per què es va descartar. Després es va proposar la zona de la Borda Mateu. Però aquí els problemes amb l’FC Andorra també ho varen impedir. Ara mateix es torna a proposar la zona de davant de Govern. Ja s’han acabat els problemes del lloguer? El que més em sobta de tot plegat és la manca de criteri del Partit Socialdemòcrata, que l’any 2022 volia destinar aquesta partida pressupostària a la política d’habitatge i que l’any 2024 la volia dedicar a la creació d’un centre terapèutic. I ara mateix aquest grup polític decideix fer un multifuncional davant de Govern amb un cost de 12 a 14 milions d’euros. Que es faci un prefabricat en aquest indret no em molesta gens, de cap manera, però penso que s’hauria de ser una mica més coherent en les idees. A banda que el que més ens manca són les places d’aparcament, i un recinte en aquest lloc encara complicaria més la problemàtica. En fi, crec que existeixen altres llocs on es podria ubicar un multifuncional i ja no demanaré que sigui a Sant Julià, encara que no ens aniria gens malament, però, és clar, no som la capital.