Quan els padrins se’n van

La setmana passada va finar la meva àvia. No per esperat, tenint en compte els seus noranta-cinc anys, ni perquè sigui llei de vida, la pèrdua és menys trista. Com totes les pèrdues sentides, genera una enyorança i una sensació de buidor per l’absència. És saber que aquell racó en el teu cap i el teu cor que abans omplia algú físicament ara s’omple només amb records. Juntament amb pares i germans, els padrins són de les primeres persones que coneixem a la vida i amb els quals establim uns llaços intensos. Ells estan en els nostres primers records d’infantesa i la seva petja resta indeleble en nosaltres tota la vida. Però sovint, les primeres pèrdues que vivim són les seves: experimentem l’impacte de la primera mort a través de la seva marxa. És cert que l’esperança de vida fa que cada cop aquest fet se succeeixi més tard, però irremeiablement arriba. I quan arriba, com a mínim un servidor així ho veu, prens clarament consciència que res és per sempre, que el nostre món no és immutable. Sí, els anys passen i les estacions se succeeixen i ho veiem cada dia, però la mort és el que realment ens fa adonar de patac que res és perenne i que nosaltres mateixos, fem el que fem, estem de pas. No voldria caure en l’existencialisme barat, però aquesta és una de les coses que t’obliguen, o com a mínim et conviden, a reflexionar sobre tu mateix i el teu present, i sobre com vols que hagi estat la teva vida quan tinguis la possibilitat de mirar-la des de la recta final com fan els avis. Segurament, però, aquesta és una sensació passatgera i, al final, tots caiem víctimes del nostre present sense prendre potser prou importància de les coses importants.