Es veu que el futbol i el rugbi són incompatibles i no poden jugar al mateix estadi. Els jugadors de rugbi, com que són molt brutots, malmeten la gespa, i els futbolistes no guanyen per aquest motiu. Potser sí, no diré que no. Però el tema, que ja fa temps que dura, de l’Estadi Nacional s’hauria de solucionar ja. En aquest cas, tothom vol tindre la raó i potser la tenen, però no arriben a cap entesa. L’Andorra de futbol no vol jugar a Encamp i amenaça de marxar del país. El rugbi té previst i acceptat jugar a l’Estadi Nacional, amb el canvi de gespa natural per una d’artificial. Es veu que el futbol no pot jugar amb gespa artificial. No s’ha arribat a cap acord per a la construcció d’un nou estadi... Tot plegat és de molt mal rotllo. Encara que l’assistència, tant al futbol com al rugbi, tampoc és que sigui res de l’altre món, aquest és un tema que s’hauria de solucionar. Recordo que fa molts i molts anys a Sant Julià de Lòria disposàvem d’un terreny de futbol al centre de la vila, fins i tot amb gespa, que després es va convertir en una mena de terreny amb sorra i pedres i amb una rampa de baixada en un córner, degut a la construcció del nou vial. Però allà jugàvem a futbol i fèiem campionats d’Andorra amateurs. Recordo que fins i tot l’Andorra, que aleshores no tenia amo i senyor, es queixava que hi havia més gent a Sant Julià que als seus partits. L’amo i senyor actual de l’Andorra ens diu que ells paguen perquè el rugbi vagi a Encamp, el rugbi diu que això no és veritat... És cert que, actualment, ara no es pot jugar com ho fèiem nosaltres, però haurien de ser una mica comprensius tots plegats i trobar acords i no ser tan tiquismiquis.