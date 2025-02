Creat: Actualitzat:

Vivim en un constant Dragon Khan –una expressió que fa vint anys va fer fortuna quan un exconseller de la Generalitat de Maragall va definir l’estat del govern tripartit. I aquesta sensació d’amunt i avall la trobem per tot arreu. Podríem començar pel que fa més soroll en l’àmbit planetari, com són les propostes que dia rere dia fa el president dels Estats Units i que aviat de tan esperpèntiques i sovintejades deixaran d’impactar-nos. El problema serà que si ens vacunem contra les seves propostes, aviat acabaran normalitzant-se amb el perill que suposa una taca d’oli que es va estenent. Perquè l’ai al cor també ens arriba des de territoris més propers: a Europa els aires que es respiren no són gaire menys tòxics. El 23 de febrer hi ha eleccions al país amb més pes polític i econòmic d’Europa, Alemanya, i l’auge de l’extrema dreta sembla garantit. L’adrenalina pujarà aquell dia, segur, i baixarà més o menys en funció de si aquest augment és suficient perquè un futur govern federal depengui dels vots dels ultres. I potser davant d’aquests exemples, semblarà més banal, però a casa nostra Piqué ens ha sotmès a un puja-baixa mediàtic amb el Govern per l’afer del camp de futbol que dubto que sigui la millora manera de solucionar els problemes. I què me’n diuen del jove turista irlandès que ha atemorit Arinsal: després d’aldarulls en un bar, de crear el pànic entrant en un pis i trencant el vidre d’un cotxe amb l’ocupant a dintre... ha quedat en llibertat! I podríem continuar amb altres temes... però millor que anem a un parc d’atraccions, jo no en soc amant, però segur que ens ho passarem millor.