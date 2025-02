Creat: Actualitzat:

Les institucions del país han de vetllar per la cosa pública, pel bé comú per sobre dels interessos privats, encara que aquests siguin totalment legítims. Hom pot estar d’acord o no amb les decisions del Govern d’Andorra o d’un ens comunal, pot criticar-les obertament quan ho cregui convenient i pot interposar els recursos i plets oportuns davant la justícia si pensa que una decisió no és legalment correcta. Així és com funciona l’estat de dret, partint de la llibertat d’expressió i la separació de poders per assegurar que allò que es fa és dret a llei. En el cas del Futbol Club Andorra, cadascú pot tenir la seva opinió, entendre o no la decisió del Govern o comprendre els interessos del club. El que no es pot acceptar és que ningú, sigui qui sigui, intenti fer passar els seus interessos privats mitjançant amenaces. I especialment d’amenaces infantils, d’aquelles de “o juguem com dic jo que soc l’amo de la pilota o aquí no juga ningú”. Si a Gerard Piqué no li agraden les condicions socials, polítiques i econòmiques d’Andorra, pot treballar per canviar-les i pot expressar la seva disconformitat, només faltaria. També pot decidir marxar quan vulgui si creu que això és el millor per als seus interessos. Si hom vol endur-se una empresa del país, ningú li ho impedirà, és lliure de fer-ho. Però Andorra no funciona amb xantatges: potser hi ha d’altres llocs del món on aquesta praxi és comuna i ben valorada, però no aquí. I menys quan justament des del país s’ha fet un esforç subvencionant amb quantitats econòmiques astronòmiques que per a altres disciplines no esportives són inimaginables. Així doncs, tothom sap on és la porta, tanquin en sortir.