Fàcil, dinàmic

Les eleccions, com els debats o la popularitat, no es guanyen als mítings, a la televisió o als titulars de les portades dels diaris. El pes cada cop més fort de les xarxes socials fa que qui les domini tingui un avantatge. Abans escoltàvem atents debats temàtics, cara a cara nets i plens de contingut que feien que sortissin a la llum les habilitats dels polítics i el seu coneixement sobre els temes. Llegíem els seus articles a la premsa seriosa o escoltàvem els seus discursos parlamentaris. Aquest perfil de líder carismàtic ha canviat. Les figures públiques han de tenir seguidors i han de ser populars, així trobem fàcilment candidats de tots els colors fer campanyes a TikTok ballant un reel de moda o explicant en 12 segons una idea del programa electoral fent-se fotos a tots els actes que van. La simplificació de la cultura de la rapidesa, en què tot ha de ser ràpid, fàcil i visual. Tot el que suposa pensar és avorrit, necessitem assistència virtual per marcar números, buscar informació sobre el temps o escollir un vi per sopar. Així és la nostra societat, en què tot ha de ser senzill, dinàmic i efectiu, i sobretot amb prescriptors. La recomanació d’un influencer fa vendre més productes que una gran campanya publicitària en una ciutat. S’esgota un producte si es fa viral i es converteix en objecte de desig. La cultura de l’aparador que canvia constantment i que es retroalimenta de vanitats.