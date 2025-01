Trump i les deportacions

Creat: Actualitzat:

No seré jo qui surti a defensar un personatge com Donald Trump, ni de bon tros em considero algú que combregui amb la seva forma de pensar. Val a dir, tanmateix, que la polarització en la qual viu actualment la societat occidental fa que caiguem en l’error de no anar més enllà de la dicotomia entre el bé i el mal per catalogar tot el que succeeix al món. Si jo els parlo del president americà conegut com el deportador en cap, hom pensarà ràpidament en l’actual president dels Estats Units. I, en fer-ho, s’equivocarà del tot, perquè resulta que aquest títol l’ostenta el premi Nobel de la pau Barack Obama. De fet, en el primer mandat, Trump va deportar menys que Obama i que altres presidents demòcrates. Això no vol dir que no puguem criticar les penoses imatges de deportacions d’immigrants emmanillats que estem veient aquests dies, però ens obliga a veure les tonalitats de gris del fet en qüestió. En aquest sentit, cal recordar que Trump ha assolit quotes fins ara insospitades de vot llatinoamericà, aconseguint el 45% dels vots d’aquesta comunitat que, a la pràctica, semblaria que hauria de ser més sensible a la deportació de persones amb històries de vida similars. Molts l’han votat per la inflació, però sovint els darrers a arribar són els primers que volen tancar la porta perquè no entri ningú més. Que Trump pugui representar el contrari a les maneres de fer política que entenem com a positives en democràcia no vol dir que no ens haguem d’esforçar a comprendre la realitat més enllà del blanc i el negre, del bé i del mal. Justament, si entenem i reflexionem sobre el rerefons de les coses, potser podrem evitar la polarització.