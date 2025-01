Més insults

Creat: Actualitzat:

Llegeixo unes declaracions de la ministra de Cultura, en què ens diu el següent: “Demano no posar terminis a l’hora d’esperar que es posin multes per incomplir la nova Llei del català. Si calen sancions, ara sí que es posaran. El que toca és donar temps a aquelles persones que ara estan aprenent el català.” He de confessar que no entenc gaire què ens vol dir... Sancions, ja? Sí o no? Obligar persones que acaben d’arribar al nostre país a parlar en català resulta complicat. Fer que aprenguin el nostre idioma no es resol en quatre dies. Però que no atenguin el públic en el nostre idioma oficial em resulta complicat d’entendre. En qualsevol país del món no s’hauria d’acceptar donar feina a persones que no parlen l’idioma oficial i penso que aquí no es fa gaire... Un privat, a casa seva fa el que vol, però és sancionable igualment. Fins i tot m’he trobat en demanar “quatre croissants” que no m’entenguin. Tampoc és tan complicat... Ara bé, d’aquí a sentir insults per parlar com parlem i ser com som, hi va un llarg camí... Al fet que ens tractin de “foking país de mierda”, que ens diguin que som uns “perroflautas”, ara ens anomenen “catalufos”. I no tots els que ho fan són influencers, youtubers o streamers... Ara trobem un creper (si és que s’anomena així) que no vol parlar en català, que diu que a casa seva fa el que vol i que tracta malament els clients... Deu anar molt sobrat de feina... En fi, tampoc m’agraden les creps i si fos així tampoc aniria a casa seva. Demanaria una mica més de respecte a les feines, sobretot de cara al públic. I si no saben parlar en català, ja n’aprendran. Un altre tema és que els doni la gana.