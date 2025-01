Creat: Actualitzat:

De les reaccions positives a la segona entrada de Trump a la Casa Blanca no badaré boca. Les negatives anuncien poc menys que l’apocalipsi. Aquest cop l’aturada de somera trigarà i molt a produir-se perquè a aquest narcís sociòpata de llibre, l’acompanyen un ramat de cavalls que li han proporcionat una sortida molt potent. Malda dir que dels tres mil decrets presidencials que va signar durant l’espectacle de circ de tres pistes que va ser la seva presa de possessió –no es pot negar que amb això hi tenen la mà trencada–, la majoria anaven coixos de contingut. I els que més han cridat l’atenció segurament no són els pitjors. Fent aquestes línies ja s’ha sabut que un jutge ha deixat en suspens aquell que anul·la el dret a la nacionalitat per als nascuts al país de pares estrangers –sigui quina sigui la seva situació legal–. Amb el desgavell sociomediàtic que s’ha generat, els que ho tenen tot de cara per sortir-se amb la seva són els tecnològics que han deixat de banda qualsevol mirament per al control de les xarxes perquè –sempre des de l’anonimat– qualsevol fill de veïna pugui desfogar-se, donant brida lliure a tota mena de filiofòbies. La maniobra cerca un objectiu clar, una nova era per als Estats Units d’Amèrica del Nord, que de nova no en té res. Perquè sense informació, adeu democràcia, hola autoritarisme, ja saben: dictadura, feixisme, comunisme, teocràcia, oligarquia, monarquia absoluta... Aquesta apunta cap a república oligàrquica. L’aposta dels cavalls guanyadors per a Trump està fent possible un canvi de paradigma que ens pot acabar esquitxant a tots.