La creperia dels collons

Agafes el mòbil, obres una xarxa social i l’algoritme defineix que si ets a Andorra t’interessarà un vídeo viral sobre un comerç de la capital. I pum, ja hi som: un altre vídeo de la puta creperia dels collons, que ara hi ha anat no sé quin coi de youtuber, o que ara resulta que el dependent n’ha dit una altra de l’alçada d’un campanar. I tot és propaganda, de baixa estofa, que no sé si serveix per dissimular el mal gust del producte que ven o per atreure idiotes com la merda a les mosques. Amb un cop de dit ràpid fas passar el clip, no fos cas que l’estimat algoritme cregui que allò t’interessa i segueixi vomitant-te més escombraries a la cara. Però al cap de tres segons trobes algú que parla sobre la creperia dels pebrots, o pitjor, un mitjà que n’ha fet notícia... Si encara haurem d’enyorar els dies que els referents de la societat eren futbolistes amb una neurona i escaig que fotent cops a la pilota guanyen més que tu en tota la vida esllomant-te. I ho diu un culer, que com a mínim pensa que posats a perdre el temps més val mirar un partit de futbol que un energumen insultant la gent i la llengua del país des de l’altre cantó del taulell, mentre li riuen les gràcies o se li fa publicitat gratuïta. A Andorra ens vanagloriem de no ser víctimes de certs problemes dels veïns, com la delinqüència, però és ben cert que la pandèmia de la idiotesa humana no entén de fronteres ni de muntanyes protectores. I ara, amics, ja tenim un nou Cavallino Rampante per aguantar, el Creperman, i no sé si podrem deixar de fer-li cas o hem d’esperar que també aprengui a pilotar una avioneta.