No entenc gaire el criteri que se segueix per permetre o no els girs a l’esquerra a les viles del nostre país. Aquí sí, aquí no... Algun cop s’eliminen els girs a l’esquerra quan hi ha molt trànsit com, per exemple, a l’avinguda Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria, fet que em sembla bastant normal. El que no em sembla gaire normal és que s’habilitin tres girs a l’esquerra en pocs metres al carrer de la Unió. Encara que no sé què és pitjor: si col·lapsar amb els girs a l’esquerra o col·lapsar les rotondes. Tampoc trobo gaire lògic que al carrer Prat de la Creu no es pugui girar a l’esquerra sortint de l’aparcament comunal i, en canvi, sí que es pugui fer des de l’aparcament privat que hi ha just al costat. Els girs a l’esquerra molts cops són necessaris per no haver de fer una volta exagerada, però és clar que provoquen retencions. Penso que hauríem d’estudiar una mica més adequadament la circulació per les nostres vies, tant pels girs a l’esquerra, com pel canvi de sentit de la circulació per alguns carrers, el tancament d’algunes vies i, sobretot, l’aparcament. Però, mentrestant, anem fent nyaps i arreglant places... Un clar exemple del caos circulatori és, ara mateix, Escaldes-Engordany, amb les queixes de molts veïns (que, segons sembla, pretenen rectificar els canvis de sentit). Sense oblidar el caos circulatori a Sant Julià de Lòria, per l’entrada i sortida de turistes. I també a Andorra la Vella, sobretot a la rotonda de la Comella. I també a la Massana, Canillo... Bé, a tot arreu... Al final ja no vindrà segurament d’un gir a l’esquerra de més o de menys... El principal problema és que ja no hi cabem.