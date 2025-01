Defensa dels valors

Creat: Actualitzat:

En aquest món polifacètic ens hem dotat de la llibertat d’expressió, que és un dret assumit tan preuat que, transportat a l’extrem, pot explicar, condicionar i avaluar subjectivament tots i cadascun dels actes que realitzem les persones humanes. Fins i tot a l’Administració de la Justícia li costa a vegades esbrinar i destriar el gra de la palla, degut a les interpretacions cada vegada més ajustades i sofisticades dels textos legals, quan intervé la llibertat d’expressió. Els mitjans i sobretot les xarxes socials serveixen d’instruments i de canals per influir comunicant, enmig d’un trànsit vertiginós. A vegades s’expedeixen comentaris i sentències sense contrastar-les degudament, o bé directament falsejant les dades, que davallen en la immensitat de l’univers de les interpretacions més oportunistes. Els enfrontaments polítics polaritzats utilitzen la força dels valors, com un escut partidista de les seves benaurances, evidentment contraposades. On queda, doncs, el concepte de valors? Malauradament, els valors cobren sentit en funció dels colors de la samarreta que portem posada. Som intransigents quan defensem el grup, l’equip, el partit polític o la tribu. Els valors també poden ser trepitjats descaradament, com quan vas a comprar una simple crep a un comerç del bell mig del centre d’Andorra la Vella. Les lleis, però, al final, intentaran defensar aquests valors i pròximament, massa tard, però, podrem cruspir-nos una crep en català oficial, tot i ser conscients que paral·lelament hem estat còmplices útils d’una brillant operació de màrqueting digital.