Focus en línia

Creat: Actualitzat:

Funcionem dins una nova tendència que pot incloure perfectament sectors com el turisme o la televisió. De fet, podem dir que tenen una dinàmica similar que segueix una línia. En el passat, tant la televisió com el turisme es caracteritzaven per productes estrella que atreien grans masses. Programes com Friends o Dallas unificaven espectadors de diferents edats i preferències mentre que les destinacions turístiques més clàssiques i concorregudes eren les preferides per fer escapades.

Avui dia, la diversitat de canals de televisió i serveis ha permès als espectadors accedir a continguts més específics als seus interessos particulars. De manera similar, el turisme ha vist un canvi significatiu, amb cada vegada més persones que fugen de les masses de llocs de foto d’Instagram, per buscar experiències més personalitzades i allunyades de la concurrència. Els viatgers moderns prefereixen destinacions menys conegudes, activitats autèntiques.

Aquesta evolució ha portat a la necessitat d’adaptar-se. En el cas de la televisió, això implica invertir en continguts originals i exclusius, locals, per captar l’atenció d’audiències fragmentades. En el turisme, significa oferir paquets personalitzats, experiències i serveis que s’adaptin a les preferències individuals.

La televisió, com el turisme, com molts altres sectors, han evolucionat per respondre a una demanda creixent de personalització i especialització amb l’objectiu de seguir sent rellevants en un mercat cada vegada més de tendències.