La croada neocon ultraliberal compta amb una nova parella per lluitar contra tots els perills que amenacen l’esdevenir de la minoria més incompresa i menystinguda del planeta, els megaultrarics. Perquè cal reconèixer que aquestes persones –de carn i os com vostè i jo– tenen mala premsa. En aquesta perseguida minoria també s’inclouen les corporacions multinacionals que controlen els mercats de totes les matèries i productes imaginables, i els fons d’inversió moderats (sense eufemisme) i salvatges (en el sentit literal de la paraula.) Per si de cas, aclariré que parlo de Donald Trump, president electe dels Estats Units, i Elon Musk, la primera fortuna del món i la més elèctrica –no m’he pogut estar del toc humorístic per rebaixar la tensió. La seva fusió ha reforçat les sinergies i empatia que ja s’intuïa entre ells des de fa temps. Ens trobem davant dos paladins que, contràriament al que succeeix amb demòcrates, esquerranosos i altres personatges de dubtosa credibilitat i ètica, faran història perquè no els tremolarà el pols en prendre decisions. Trump, tot i que sigui de paraula, ha demostrat novament que el seu tupí no té aturador: annexió de Groenlàndia i control del canal de Panamà... manu militari si fa falta. Musk, pel seu costat, va suprimir el control de continguts d’X (abans Twitter) només comprar la xarxa social. Que el seu camí és la via que cal seguir ho prova el fet que Meta –Instagram i Facebook–, propietat de Mark Zuckerberg, també deixa de treballar amb verificadors de fets independents. Seria d’agrair que llibreries i biblioteques treguin el 1984 d’Orwell de la secció de ciència-ficció. Una mica de rigor, si us plau!