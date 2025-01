Creat: Actualitzat:

S’ha escrit molt sobre l’eròtica del poder, un concepte que explora la fascinació i l’atracció que el poder exerceix sobre moltes persones. Des d’un punt de vista psicològic, l’admiració pel poder pot ser, segons els experts, vista com la necessitat humana de seguretat i protecció. Les figures poderoses sovint són percebudes com a protectores i capaces de garantir l’estabilitat, alhora d’exercir una influència sobre altres i alhora proporcionar privilegis i riquesa. Aquesta percepció pot generar una atracció eròtica. A més, el poder pot ser associat amb l’èxit i els beneficis materials. Les persones poderoses sovint són admirades per les seves habilitats i èxits, la qual cosa pot augmentar la seva atractivitat. Aquesta admiració pot ser vista com una forma de desig de ser associat amb l’èxit i la influència.

Al llarg de la història, hi ha hagut nombrosos exemples de figures poderoses que han exercit una fascinació sobre el públic. Si bé d’entrada s’associa més al gènere masculí, com ara presidents de governs, emperadors, homes de negocis, etcètera, també podem trobar algunes dones com la fascinant reina Cleopatra d’Egipte, que va ser coneguda per la seva intel·ligència, carisma i el seu encant. La seva relació amb figures poderoses com Juli Cèsar i Marc Antoni va ser vista com una combinació de poder polític i atracció eròtica.