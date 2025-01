Creat: Actualitzat:

Dues bones notícies arriben després de Reis. La primera relacionada amb la mobilitat, amb la prova pilot del bus nocturn al Pas de la Casa mitjançant una llançadora des de Canillo. De moment el trajecte només funcionarà quatre mesos, segons llegeixo, suficient diuen per valorar a partir de les dades recollides si val la pena implantar-lo definitivament, tot i que com sabem no és el mateix tipus d’usuari el de la temporada d’hivern que el d’estiu. Però bé, almenys la voluntat d’avaluar-ne la idoneïtat hi és i sobretot anar impregnant el foment de l’ús del transport públic per als desplaçaments. És evident que si no hi ha oferta, no hi pot haver pedagogia i estaria bé fer altres proves pilot de desplaçaments entre parròquies que avui dia encara no existeixen, com podria ser el transport de la vall del nord a la d’orient sense necessitat d’haver d’invertir una hora com a mínim en un trajecte que es pot fer en vint minuts. La segona bona notícia és que es tornen a omplir els cursos de català. És clar que aquesta informació facilitada dimecres pel Govern podria tenir una segona lectura i és que l’oferta de l’aprenentatge de la llengua del país en els centres dependents de Política Lingüística es queda curta i potser caldria ampliar-la perquè tothom hi tingués cabuda. Es constata que l’aprovació de la nova llei del català està donant resultats pel que fa a l’aprenentatge d’un nivell bàsic de la llengua. Ara només falta que de la teoria es passi a la pràctica i que aquesta instrucció serveixi perquè augmenti l’ús social del català. És aquest un nou trajecte que no veurem –si és que el veiem– fins d’aquí a molts anys.