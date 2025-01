Creat: Actualitzat:

Si un youtuber o un streamer fa una producció que parli d’Andorra s’haurà de lliurar una còpia a la Biblioteca Nacional. Això ens ha dit la ministra de Cultura, Joventut i Esports. No sé si també aquest tema inclou els influencers. La veritat és que no tinc ni idea de la diferència que hi ha entre uns i altres, a banda de tributar una mica menys que al país d’origen. La veritat és que a mi no em molesten gens ni mica. Benvingut sigui tot aquell que vulgui vindre a Andorra i tributar al país, sempre que sigui legalment. Es veu que hi ha alguns d’aquests personatges que prefereixen fer-ho a Espanya. En fi, que cadascú és lliure de fer el que li sembla... Però, això no obstant, no m’agraden els comentaris que fan alguns sobre el nostre país. I ja no parlo d’aquell que deia que érem un “foking país de mierda”, sinó d’un altre que assegura que som uns “perroflautas” i que vol traslladar l’empresa a Dubai. No tinc ni idea de com estarà ara mateix Dubai en contingut de perroflautas ni si tocaran la flauta o no, però el que sí que sé és que no estan gaire contents, per exemple, amb els homosexuals, que consideren un delicte molt greu, o amb la prohibició de manifestacions públiques d’afecte... Tampoc sé com es poden anomenar aquestes idees... En fi, que si aquesta persona, sigui el que sigui, vol marxar a viure a Dubai i a muntar allà l’empresa, doncs, adeu-siau. Aquí no fa cap falta. Només ha de pensar que allà fa molta calor i no plou mai. I si ens considera perroflautas pel tema de l’acord amb la UE, només li diré que s’hi estigui d’acord o no, aquest és un tema molt important per al nostre país.