Descodificador

I com si res finalitza un any que ha estat marcat per l’entrada amb força de la intel·ligència artificial, la polarització política a molts països, conflictes armats, l’encariment dels preus, uns Jocs Olímpics per fer-nos somniar i moltes assignatures pendents. La intel·ligència artificial ha emergit com una força imparable canviant els nostres procediments. Aquesta tecnologia, amb el seu potencial gairebé il·limitat, ha despertat tanta expectació i dubtes que ens obliguen a redefinir el nostre futur col·lectiu. En l’àmbit polític, la polarització i tensió ha arribat a cotes mai vistes últimament. Els populismes han guanyat terreny i l’extrema dreta està a l’alça en molts països. Aquestes forces han sacsejat els fonaments de la democràcia, provocant tensions internes i obligant a fer diferents les aliances internacionals. Les guerres i els conflictes han continuat devastant regions senceres. La guerra a Ucraïna segueix sent una ferida oberta, mentre que nous conflictes esclaten al Pròxim Orient, recordant-nos la fragilitat de la pau. L’economia mundial majoritàriament a l’alça ha estat sotmesa a una pressió per la inflació, que ha augmentat el cost de la vida. En resum, un any que encaixa a la perfecció en un entorn VUCA: volàtil, incert, complex i ambigu, que ens empeny a buscar solucions, a ser adaptables, imaginatius i evolucionar un pensament crític propi i flexible per sobre de tant fake, manipulació i demagògies.