L’enquesta que periòdicament fa el Centre de Recerca Sociològica (CRES) serveix per copsar el pols de les preocupacions periòdiques de la nostra societat i veure l’evolució que fan els temes. Una mostra que ha de servir per poder veure què necessiten els ciutadans i ciutadanes i, per tant, on han de posar el focus els líders polítics o dirigents de majories i oposicions. Escoltar hauria de ser la major virtut dels servidors públics i sovint és l’última de les seves prioritats. L’enquesta és un toc d’atenció, de vegades, un sondeig, d’altres, i aprovació o rebuig a les polítiques que es fan. A més, la demoscòpia serveix per veure l’opinió sobre els temes d’actualitat i avaluar i fins i tot puntuar la gestió dels polítics. En aquesta darrera edició hi ha poques sorpreses sobre les inquietuds dels ciutadans, entre les pujades de l’habitatge, l’elevat preu del cost de les coses i uns salaris que són majoritàriament baixos. Toca seguir remant. I l’altre tema segueix una línia clara. L’acord d’associació no sedueix, per molt que es facin, des de l’administració, esforços per explicar-lo amb experts o reunions públiques. La majoria de la població enquestada diu que no n’està informada, quasi un 75%, i els nos doblen els sís. Els punts que provoquen més nerviosisme són la immigració, la fiscalitat i la sobirania. I tot i que la majoria dels contraris es defineixen com a poc informats, el tema és molt més complex i subjectiu que lògic.