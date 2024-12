Creat: Actualitzat:

No va ser exactament per a nosaltres un pont de la Puríssima en escaure el dia festiu en diumenge, però sí per als nostres visitants del país veí del sud, ja que també disposaven del dia festiu de la Constitució. S’esperava una gran quantitat de turistes i així va ser, amb l’entrada de més de 48.000 vehicles. Segons diuen, menys dels esperats. Però que varen provocar el caos circulatori previst i la manca d’aparcament, que ja comença a ser molt problemàtica. Segurament va venir menys gent per la manca de neu inicial del pont i l’avís de nevades a mitjan pont. Tot i així, es van provocar retencions a l’entrada i sobretot a la sortida, amb una cua de vuit quilòmetres, fins a Santa Coloma. Volem que vingui la gent? Segur que sí, però això ens ocasiona molts problemes... La gent té ganes de sortir i així ho fa, però des del nostre comerç ens diuen que compra poc. Gastar diners ho fa perquè, per exemple, Caldea estava a petar, i no és que precisament sigui barat: l’entrada pot costar entre 30 i 40 euros, aproximadament, i el lloguer de barnussos, tovalloles i mitjons, entre tres i cinc euros, aproximadament. Fins i tot es pot trobar l’entrada i l’hotel per uns 33 euros, però el més normal és pagar de 60 a 100 euros. Es van queixar molt sobretot des del Pas de la Casa, que va quedar buit ja dissabte pel tancament de la frontera amb França. Una decisió encertada? Potser sí. Almenys per precaució... Em sembla molt bé que vingui molta gent a Andorra, ja que vivim d’això, a pesar dels problemes que pugui comportar. Però estic bastant d’acord amb els comerciants, ja que sembla que no compra prou.