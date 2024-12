Creat: Actualitzat:

El seguro no cubría asesinato en la Sexta Avenida” (Ctxt, 10/12/24). Només per l’encapçalament, aquest article de Gerardo Tecé mereix una lectura acurada. Fa uns dies va ser assassinat Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, en plena sisena avinguda de Nova York. Amb un fet luctuós com a detonant, l’autor qüestiona alhora el valor de la vida humana i el negoci de les assegurances mèdiques, que defineix amb precisió forense: “Un sector especialitzat a convertir la salut de milions de persones en una equació cost-benefici en què el malalt mai no ha de guanyar, perquè si guanya no hi ha negoci”. L’article s’ha de llegir amb cura i no deixant-se portar per cap rampell de bonisme malentès. Pel que fa al valor de la vida humana, resulta que a les xarxes milions de persones han “celebrat” el fet homicida, moment en què, interpel·la el lector, preguntant-se si queda humanitat en aquest món. Celebrar un assassinat és incorrecte, políticament parlant, però com diu Tecé: “Si podem tolerar que milers de persones s’ofeguin cada any a la Mediterrània fugint de la gana... Si ens expliquen que l’assassinat de milers de nens gazians és un simple fenomen meteorològic... Si ens expliquen que congelar-se tirat al carrer o morir a mans de la policia no són fets greus sinó normes d’un joc sense importància, com no arribarem a la conclusió que la vida, també la dels poderosos, és un concepte sobrevalorat?”. L’article continua furgant en les arrels d’aquest delicadíssim assumpte. Entretant el temps no s’atura, ahir no existeix, però demà continuarà morint gent innocent, de qui les vides -aquestes sí- semblen no tenir cap valor.