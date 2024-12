Creat: Actualitzat:

Resulta que hi ha una entitat, anomenada GRECO (Grup d’Estats contra la Corrupció), que ens fa unes recomanacions... Sort que només es tracta d’unes recomanacions i no d’unes exigències. Es veu, segons el seu informe, que no complim exactament les seves recomanacions pel que fa a la declaració de béns dels membres del Consell General i dels polítics en general. De fet, de tretze recomanacions, i després d’una segona anàlisi, tan sols en complim nou. Així que les recomanacions continuen aplicant-se parcialment. Segons ens diuen, manquen les dades quantitatives sobre interessos financers i empresarials, i la informació sobre els cònjuges i familiars dependents. En poques paraules, que la declaració no es fa pública i que no s’estén als membres de la casa dels parlamentaris... Mentrestant, el nostre Govern assegura que no és necessari fer públiques les declaracions de béns. De fet, tan sols es dipositen davant una notaria. Home, personalment, d’una banda, hi veuria transparència i, de l’altra, “què n’ha de fer la gent dels béns de la meva família”... Encara que les coses sempre es poden amagar de maneres molt distintes. Personalment, no m’interessa conèixer els béns de ningú, però no em sembla malament saber el que tenen abans d’exercir en política i el que tenen després. Més que res per saber si n’han fet una gestió correcta o no en cas de dubtes, sospites o problemes. De fet, he pogut constatar en algun ajuntament espanyol, a la pàgina web, declaracions de béns dels polítics, però mai de la seva família. En fi, que tan sols es tracta de recomanacions i no d’exigències...