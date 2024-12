Creat: Actualitzat:

I un cop més a les portes d’un importantíssim pont per a Andorra com el de la Puríssima, l’or blanc no arriba i les estacions tenen una oferta limitadíssima per oferir. Bé, avui sembla que aquestes esperades precipitacions i temperatures baixes faran presència, tot i que tard, per poder obrir en condicions les estacions d’esquí i un cop més el canvi climàtic sembla evidenciar que les temperatures pugen i que la neu no està garantida en un futur, si ha de ser el motor econòmic. Els turistes, però, venen igual, no els fan por ni les cues ni la neu. Tenim els aparcaments a rebentar, els d’aquí no podem sortir si no volem fer cues quilomètriques per un trajecte de minuts i davant la impossibilitat d’aparcar. Andorra atrau, agrada, fa crush. Tot i les bondats econòmiques i per al PIB d’aquesta bona notícia cal, i fa molt que sobretot els polítics ho diuen, buscar solucions per evitar col·lapses i situacions de saturació dins el país. Tot i que no disposem de productes que no tinguin en altres llocs i que el diferencial de preus no sigui un motiu d’atracció, els turistes troben altres motius per venir. L’oferta gastronòmica i cultural han avançat notablement i la natura continua sent la nostra gran joia. Les recomanacions de trànsit són que no agafem el cotxe, si no és necessari. Des d’ahir que les cues d’entrada fan impossible la circulació i si la meteorologia encerta i neva fort podem tenir un col·lapse a les carreteres. Dies de fred i neu, manteta i cafetó.