El Comitè Olímpic Andorrà va patir unes pèrdues l’any 2023 d’uns 35.000 euros. És dolenta o preocupant aquesta pèrdua? No. Segurament, el 2024 la pèrdua serà més elevada a causa dels Jocs Olímpics, amb una despesa suposo que més considerable, encara que no gaire dedicada als esportistes. Serà preocupant aquesta possible pèrdua? No. Assevero que no seran importants aquesta pèrdua i una altra més que possible (aquesta suposada), ja que l’entitat disposa d’una tresoreria positiva d’1,2 milions d’euros. Aquest tema sí que em resulta un pèl estrany, encara que no dolent. Em resulta estrany perquè no és gaire normal que una entitat sense ànim de lucre disposi d’aquesta tresoreria, que tampoc dic que sigui dolent, tan sols estrany. Els comptes estan auditats i publicats a la pàgina web del COA. No tinc, així, res a posar en dubte, tan sols trobar-ho estrany. El COA, segons els seus estatuts, ha de promoure i protegir el moviment olímpic, no lucrar-se... Que es dediqui, doncs, a això i no a incrementar la tresoreria. Un altre fet sorprenent em ve del compte de resultats publicat, ja que amb tan sols dos assalariats acumula una despesa de personal de 103.000 euros (àmpliament superiors als 87.000 de l’any 2022). En fi, que amb aquesta mena d’entitats potser hauríem de mirar de no gastar tant en salaris i dedicar els diners a allò que toca, que és l’esport. Més esportistes i menys dirigents... No cal enviar gent a desfilar en actes esportius i sí que cal enviar-los a competir. Espero que el nou president del COA tingui en compte aquest aspecte i que es destinin els diners de beneficis estalviats a allò que s’han de destinar, l’esport.