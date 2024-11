Creat: Actualitzat:

El pròxim 6 de desembre hi haurà una manifestació a la Seu organitzada per Pirineu Viu que tindrà en la problemàtica de l’accés a l’habitatge el leitmotiv, i tot fa pensar que la carretera que comunica Andorra amb la Seu es veurà afectada per la protesta. La plataforma organitzadora vol ser representativa d’una problemàtica global a bona part de les comarques pirinenques, la de la impossibilitat de molta gent del país d’accedir a un habitatge tenint en compte que un gros notable de les cases que hi ha són de segona residència. A la Cerdanya, sense anar més lluny, un 64% del total! Aquesta situació, tanmateix, no s’ha produït d’un dia a l’altre: en el cas cerdà és fruit d’una política de construcció de segones residències permesa i animada per les mateixes institucions locals i pels propietaris de terrenys, també locals. I uns i altres s’han beneficiat d’aquesta política: els ajuntaments, per exemple, poden oferir serveis per als residents que sense els beneficis de permisos d’obra concedits no podrien. Ara que l’organització Arran pintava la casa de Gerard Piqué a Bolvir, potser algú hauria de veure el poliesportiu local o el Museu del Castellot i dir-nos com creuen que s’ha pagat, tot allò. És tan sols una mostra de la manca d’autocrítica i de la facilitat d’assenyalar culpables externs a problemes que nosaltres hem creat i dels quals ara se’n paguen les conseqüències. És molt fàcil dir que els problemes de l’habitatge al Pirineu són culpa dels especuladors d’Andorra en comptes de preguntar-te per què el teu ajuntament no ha destinat els beneficis generats per les segones residències a crear pisos de protecció oficial, per exemple.