Lloguers abusius

Resulta sorprenent el preu abusiu de lloguers, tant de locals comercials com d’habitatges, que s’està demanant actualment al nostre país. Comptablement, és inviable pagar actualment aquests preus per a negocis normals i residencialment és del tot impossible amb els salaris actuals. Tothom potser és lliure de demanar el que vulgui per llogar un local o habitatge nou, ja veurà si troba algú disposat a pagar-ho... Però en el cas de pisos o habitatges que ja fa anys que paguen un lloguer, aquests augments desmesurats em semblen del tot anormals. Govern intenta controlar d’alguna manera aquests augments en habitatges i no se’n surt, no pot controlar els augments en locals, ni podrà. Els pisos amb arrendaments accessibles no són per avui mateix, ni ho seran per a demà. El problema és que actualment encara existeix gent disposada a pagar aquestes barbaritats, però això tard o d’hora s’acabarà i aleshores ja veurem què fan els propietaris amb els seus locals o pisos... El tema actual no durarà tota la vida. Jo demanaria una mica de consciència i sentit comú a tots aquests propietaris. Què és millor: cobrar ara mateix un munt de calés, que potser aviat s’acabarà el filó, o assegurar un futur? La desgràcia és que ningú pensa en el futur, sinó tan sols en el dia a dia. Tot el que puguin acumular ara mateix en diners ja ho tindran per a demà. Però el demà es pot fer molt llarg. El que resulta també molt trist és veure la gran quantitat de locals que es troben completament buits i a molts els importa un rave. I el que resulta sorprenent és veure locals comercials que no entenc gaire com se’n surten amb el preu del lloguer.