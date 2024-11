Debats europeus

Creat: Actualitzat:

Els debats sempre són positius i més encara si són constructius, és a dir, si els participants accepten que l’intercanvi de parers se sustenta en unes regles i uns principis. Serà així com els diferents punts de vista que s’exposaran i es debatran sobre un determinat tema arribaran a qui els escolti. Per això és tan important que davant d’una qüestió que genera tanta inquietud i que al mateix temps és cabdal per al futur del país com és l’acord d’associació amb Europa es facin tants debats com es pugui, perquè serà a cada nou debat que sorgiran nous dubtes, i serà a cada nou col·loqui que anirem aprofundint en la matèria. I sempre que això passi, benvingudes siguin totes i cadascuna de les discussions públiques que s’organitzin, ja sigui des de l’administració pública o des de les entitats privades. Queda un llarg recorregut, perquè encara no sabem ni quan farem el referèndum; però és en aquest recorregut que tots els actors implicats, siguin pro o anti Europa, han de saber explicar-se amb l’objectiu que el ciutadà conegui bé el text i les conseqüències d’aprovar-lo o tombar-lo. Un ciutadà ben informat serà molt més conscient de la responsabilitat del seu vot. Això sí, procurin si els plau no caure en la monotonia, en la repetició d’arguments i en la lectura acrítica com si d’un debat electoral es tractés als quals ens tenen tan acostumats.