Els dies 9 i 10 de novembre es va celebrar al Principat un esdeveniment internacional anomenat Andorra Econòmic Fòrum. Una reunió d’economistes i empresaris destacats de parla hispana. Aquest acte va tenir un impacte superior als 600.000 euros, amb una mitjana de despesa dels assistents de 600 euros. Amb unes entrades venudes entre 150 i 3.000 euros (imagino que els 3.000 euros seran dels patrocinadors). I que va ajuntar més de 800 persones. Fins aquí tot em sembla perfecte i molt correcte per al nostre país. Tant de bo tinguem més esdeveniments d’aquesta mena i d’altres... Però, realment calia dur un ponent que és exportaveu de Vox al Congrés espanyol? Penso que no el volen ni al seu partit, encara que fos ell mateix qui va plegar? A mi no em sembla adequat. Ni em sembla correcte. Com tampoc m’ho sembla que vingués a Andorra a lloar els pantans espanyols de Franco. Encara que, mira, no tot el que va fer Franco va ser tan dolent, el principal problema és com ho va fer... Sincerament, penso que si jo hagués estat present a la sala, fos un mandatari andorrà de qualsevol institució i encara que no hagués pagat l’entrada, m’hauria aixecat de la cadira i hauria abandonat el Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Benvingudes són aquestes reunions, benvinguda és la gent que hi assisteix i benvinguts són els diners que deixen, però, a parer meu, hi ha persones que no són benvingudes, per molt de dretes que vulguem ser o semblar. Penso que hauríem d’escollir una mica amb més de cura els ponents a les nostres reunions o conferències i intentar evitar aquells que no puguin caure gaire bé.