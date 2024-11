Eleccions democràtiques

Creat: Actualitzat:

Als països homologats, amb valors democràtics reconeguts i ben assentats, el recorregut dels processos electorals, siguin presidencials, legislatius o bé locals, fixen l’inalienable nivell de qualitat democràtica assolit al llarg de la seva història. Els resultats determinats per l’escrutini, tot i tenir generalment uns sistemes electorals específics propis i sui generis, sempre, però, reconeguts i acceptats reglamentàriament, donen lloc, a vegades, a unes pobres interpretacions per part d’alguns professionals mediàtics, des de construccions emotives gens pragmàtiques. Per a alguns, llegint-los atentament, la seva definició particular de la democràcia deu estar acotada als colors de la seva opció, la resta no importa! En termes esportius podríem parlar d’un mal perdre esquerp, fabricant un relat que cerca definir una classificació universal dels bons i dels dolents, segons la seva creença i pensament únic. És un periodisme d’opinió que vol englobar-se, sense contrastar alternatives, dins d’una línia de suposada correcció, que navega per vents dirigits pel seu cor. La victòria presidencial, sense pal·liatius, de Donald Trump n’és el paradigma. Va ser un president que no va provocar cap guerra, un candidat, ara president, que des de la influència poderosa dels Estats Units diu que té la intenció d’aturar els grans conflictes bèl·lics actuals. Li donem un marge de confiança? El wokisme de manual, que encara no accepta l’escrutini clar i diàfan, es pot permetre un temps de reflexió? No desvirtuem la democràcia, és un bé preuat aconseguit amb molta lluita i esforç!