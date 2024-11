Bons i plurals

Creat: Actualitzat:

L’economia té les seves preferències pròpies i els seus codis. Es mou i es beneficia d’entorns, situacions i fins i tot conflictes que no tenen res a veure amb les democràcies i les bones pràctiques. La situació de polarització política que vivim, amb la pujada de l’extrema dreta, el populisme i els fakes, només crispa l’ambient i provoca fronts oposats. Són situacions que tot i que puguin tenir efecte alcista en l’economia, potencien els favoritismes endogrupals i promouen la mobilització a partir del rebuig. En zones polaritzades moltes vegades els polítics prefereixen posar a debat temes identitaris, d’immigració i pertinença, més que no pas econòmics. El que ve a ser apel·lar a les emocions per simplificar l’elecció de l’elector i deixar així la gestió i la seva importància de banda. Els patrons d’oposició dificulten els consensos i l’entesa, i aboquen a espectacles dantescos d’acusacions encreuades, demagògia i insults als quals ens estem acostumant. La polarització actual exacerba la divisió ideològica i social, afectant negativament les persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta fragmentació intensifica els discursos d’odi i es propaguen, augmentant l’estigmatització. Davant d’aquesta situació, l’educació plural, el foment del diàleg i la cultura i les polítiques inclusives poden equilibrar la fórmula buscant referents i des de l’escolta que es fa preguntes que posa en dubte.