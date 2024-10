Pensió dels no residents

Creat: Actualitzat:

La revalorització de les pensions dels residents a l’estranger del 2024 va quedar al principi congelada, per atorgar finalment un IPC harmonitzat de la Unió Europea del 2,9% amb caràcter retroactiu, quan per als residents a Andorra va ser del 4,6%. Tot això es va fer amb una modificació del pressupost, per les queixes de l’equip del nostre Copríncep francès o més ben dit amb l’amenaça de portar-ho al Tribunal Constitucional. Ara segurament resultarà que degut als convenis bilaterals sobre seguretat social signats amb Espanya i França no pot haver-hi discriminació entre els residents i no residents. El que no entenc massa és que aquesta congelació es fes al·legant motius pressupostaris, modificant posteriorment el pressupost. Ens diuen que “es va adaptar aquesta via temporal perquè era un moment complicat i es feia necessari aprovar amb urgència el pressupost”. Ja es podia haver fet molt abans... Tot plegat va suposar tan sols un càlcul retroactiu d’uns 200.000 euros. Penso que ja es podia haver fet una modificació del total pressupostari apujant el mateix a tothom, tampoc suposaria una gran quantitat de diners. Crec que tot plegat quedarà aviat arreglat i no es produiran discriminacions encara que l’augment sigui amb trams establerts que tampoc m’agraden massa. No entenc tampoc que es fili tan prim amb les pensions quan s’estan gastant molts més diners en “estudis publicitaris” anomenats com a “campanya de comunicació”. En tot cas, modificar un pressupost o canviar partides pressupostàries tampoc és tan complicat. Sobretot si es tracta d’un tema de pensions...