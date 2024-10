Creat: Actualitzat:

El Consell d’Europa és una organització internacional creada l’any 1949 que vetlla pel control d’unes obligacions contretes pels seus membres. El seu objectiu principal és la defensa i la protecció dels Drets Humans. Andorra és membre d’aquesta organització des de l’any 1994. Diverses delegacions del Consell d’Europa elaboren informes d’avaluació dinàmics i recurrents en el temps, prop dels seus membres. La Comissió Europea contra el racisme i la intolerància del Consell d’Europa (ECRI) evidencia globalment en el seu informe els progressos i el desenvolupament de les bones pràctiques des de l’últim informe, establert l’any 2016. No obstant això, l’ECRI insisteix en una particular observació, en què destaca la situació de la nul·la participació en la vida política local dels residents a Andorra, i recomana “a títol prioritari” que se’ls permeti el dret a vot i l’elegibilitat en les eleccions comunals. Entenc que està molt bé que l’ECRI monitori les bones pràctiques dels seus associats, però també cal que de forma i títol altament prioritari, es departeixi a aquests emissaris del Consell d’Europa una pedagogia elemental històrica i institucional del que és i representa un comú a Andorra. Un comú no és un ajuntament o una “mairie” a l’ús. Un comú és assimilable a un land alemany, un cantó suís, un conseil régional francès, una autonomia espanyola o bé un estat nord-americà. I en totes aquestes organitzacions polítiques només voten els electors nacionals. És per això que demanaria una prompta rectificació, ajustada a la realitat de les institucions.