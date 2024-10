Ja era hora

Creat: Actualitzat:

Per fi s’ha posat la “primera pedra” a l’acabament de la desviació de Sant Julià de Lòria. Encara trigarem dos o tres anys a poder-la utilitzar, però ja es comença a fer realitat un projecte que era prioritari. Les prioritats de Govern sempre han anat lligades al pressupost i a la capacitat econòmica, tot i que s’han prioritzat altres obres que no calien tanta pressa i no eren tan necessàries. Fins i tot alguna se n’ha fet de bastant absurda. La desviació de la Massana ja està en curs, a Canillo no sé com ho tenen, però la de Sant Julià havia de ser la primera i ja fa un munt d’anys. A poc a poc anirem millorant el trànsit, però encara ens queda molt a fer. Actualment, un dels punts mes conflictius per a mi es la rotonda de la Comella, sobretot a primera hora del matí, resulta un caos impressionat, no dona l’abast... Per què no es podria estudiar un pas soterrat? I no aturar constantment els vehicles que circulen per la CG-1? No soc cap tècnic en la matèria però pateixo les cues gairebé cada dia. Penso que no es pot tallar constantment una carretera general amb vehicles que fan la volta en aquesta rotonda. En fi, de moment hem de estar contents perquè es tiri endavant l’acabament de la desviació laurediana... A més, suposo que quan es comenci a construir el túnel suposarà un augment a les arques comunals de Sant Julià amb l’abocament de terres requerit. Fins i tot ho podríem incloure al compte de resultats de Naturland. Val a dir, com ja s’ha fet anteriorment per donar uns resultats positius amb ingressos extraordinaris que ningú va creure, evidentment. D’altres no sabien ni què volia dir “ingressos no recurrents”.