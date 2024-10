Proteccionisme o obertura

Creat: Actualitzat:

Les eleccions nord-americanes són l’escenari del pols entre Demòcrates amb Kamala Harris i Republicans de Donald Trump, que vaticina una alta participació el dimarts 5 de novembre. Les presidencials tenen un atractiu, com a procés electoral, que va molt més enllà d’una campanya electoral. Són la visualització de l’enfrontament de dos models de país; un més conservador, tradicional i proteccionista, sovint assentat a les zones més rurals, i un altre de més aperturista, social i progressista propi de ciutats més cosmopolites. La polarització és tan evident que els sondejos escenifiquen aquests dos models de país. Set estats tenen la clau presidencial segons tots els politòlegs entre els quals trobem Nebraska, Pennsilvània, Geòrgia o Wisconsin. El republicà, en una entrevista a Times, enumera les seves prioritats si és elegit president: firmarà un paquet de seguretat contra la migració per expulsar més d’11 milions de persones, preveu una policia i un exèrcit de frontera per perseguir els indocumentats. En política econòmica, Trump és proteccionista, aïllacionista, i preveu una reforma fiscal dirigida als rics, amb deduccions del 100% de despeses empresarials, i retallada dels trams d’ingressos individuals. Harris, en canvi, que ha volgut en campanya diferenciar-se del seu antecessor, defensa una major justícial social, amb increments d’impostos corporatius, més obertura exterior, la despenalització de l’avortament o una política migratòria més aperturista. Dos models per un país.