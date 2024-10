L’audiovisual, a l’alça

Creat: Actualitzat:

Amb El mal donat d’Hector Mas i Alfons Casal, una producció andorrana ha arribat per quarta vegada al prestigiós festival de Sitges. Tres curts consecutius d’Álvaro Rodríguez Areny havien estat els precedents que havien obert camí. Ben aviat, tindrem la preestrena de L’estafador de les mil cares, el film de Jorge Cebrián dedicat a Boris I. I l’ajut a la cinematografia d’enguany ha estat concedit a una pel·lícula dirigida per Elisabet Terri sobre el mític grup Sau, un film amb important factura andorrana que segur que voltarà força més enllà de casa nostra. L’audiovisual andorrà, doncs, viu un moment una mica dolç, està a l’alça, malgrat les dificultats de professionalització al país. És una altra demostració fefaent que de talent n’hi ha, i que quan s’hi aposta, els resultats poden ser molt bons. Val a dir que un element clau d’aquesta aposta és l’ajut a la cinematografia, que amb una dotació a un projecte cada any per valor de 125.000 euros, permet als professionals del sector d’assegurar-se de tirar endavant aquella proposta que ha estat seleccionada, la qual cosa era impossible quan l’audiovisual rebia només ajudes parcials en el si de les subvencions culturals. Tanmateix, cal més. Cal que l’aposta sigui encara més decidida, per l’administració i també per a possibles patrocinadors que vegin en el mecenatge d’aquestes produccions de casa un interès nacional. I també fa falta que el sector, aprofitant el bon moment, s’uneixi per centralitzar les seves demandes i fer un lobby constructiu amb perspectiva de conjunt. De fer-ho, segur que les seves reivindicacions poden assolir una altra dimensió.