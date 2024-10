Llei òmnibus

Creat: Actualitzat:

No es tracta de cap vehicle de transport col·lectiu per traslladar persones, generalment dins de les poblacions, com diu la Real Academia Española. Es tracta d’un projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. Encara no s’ha aprovat dita llei a Andorra i ja comporta molts dubtes, controvèrsies, queixes i enfrontaments entre Govern i sectors econòmics del país. Sobretot en l’apartat referent a l’alliberament de pisos buits per incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer amb la cessió obligatòria temporal de pisos buits al Govern. En poques paraules, l’expropiació de pisos buits... Pot ser una bona mesura? Pot ser del tot legal? Si una persona ha comprat un pis, l’ha pagat i paga els corresponents impostos, però no hi vol viure, per què li hem de pispar? Un altre tema molt diferent és que molts no paguen els impostos corresponents, però això es persegueix d’una altra manera. Mentrestant ja es poden veure que les mesures previstes no funcionen de la forma adequada. Segons les dades facilitades, un gran gruix de demandes per accedir al parc d’habitatges a preus assequibles han resultat desfavorables perquè les persones no compleixen els requisits establerts. D’aquests requisits, el principal és que les persones sol·licitants no destinen més del 30% al lloguer, no compleixen els ingressos mínims demanats o no duen cinc anys de residència. Pel que fa al tema de la residència, que cadascú s’ho prengui com vulgui... Però pel que fa al tema econòmic, no ho entenc gaire. Amb els salaris actuals, molts habitatges no seran mai concedits, o bé amb el restant de salari descomptant el 30% del lloguer, molts residents no podran viure.