Les professions, sobretot algunes, tot i que ens sembli que no, encara arrosseguen molts prejudicis. Algunes estan masculinitzades, i sotmeses a moltes etiquetes sobre el que és més adequat per a uns i altres. El blau ja no és només per als nens i amb les professions passa exactament el mateix. Per això es fa un esforç divulgatiu per trencar aquestes barreres. Les anomenades STEM, de l’acrònim anglès de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, són un bon exemple. De fet i segons un recent estudi d’una prestigiosa universitat privada espanyola, 9 de cada 10 alumnes d’aquests tipus d’estudis són nois. Són, sense dubte, professions de futur on hi ha molt camp per fer i on l’accés de les dones és més limitat. Fer arribar les possibilitats que ofereixen, sense les limitacions que venen d’una cultura menys igualitària, és l’objectiu de les ponències que l’Associació de Dones d’Andorra i l’Associació Andblokchain han organitzat per dijous vinent al matí al Centre de Congressos. Allà, dones que lideren llocs de treball i projectes tecnològics i científics explicaran als nens i nenes del país com ha estat el seu desenvolupament personal, quines dificultats han trobat i com han treballat en un entorn masculinitzat. Persones que han trencat sostres de vidre i triomfen en aquestes professions arribant als llocs més elevats. Testimonis de dones de nivell, inspiradors per als joves que volen fer de la ciència el seu futur i passió.