Només d’Andorra

L’altre dia parlava en aquest mateix mitjà de la gran estafa que ha estat l’organització de la Copa Amèrica de vela a Barcelona. La resposta immediata d’alguns tertulians anònims va ser clara: i això, a nosaltres, què ens importa? No és la primera vegada que un servidor parla de temes que no són exclusivament andorrans i que es troba amb aquest tipus de missatges. No diguem ja quan el tema té a veure amb la política catalana..., aleshores sí que la resposta és furibunda en el mateix sentit. He de confessar que les persones que pensen així no em deixen de sorprendre. Primer, perquè algú pugui ser tan tanoca de pensar que aquest diari, pel fet de dir-se “d’Andorra”, només pot parlar de qüestions de temàtica andorrana. Una absurditat en el món interconnectat en el qual vivim, i una absurditat tenint en compte justament que la petitesa del país fa que depengui, i molt, d’allò que passa a fora. A molts els preocupa, amb lògica, que les manifestacions que organitzarà Pirineu Viu puguin derivar en tall de la carretera N-145 per exemple. Això, però, no hauria de ser notícia per a aquells que reclamen exclusivament que aquí es parli de temàtica andorrana, perquè la carretera en qüestió és de més enllà de les nostres fronteres. És així, no? Per aquestes persones caldrà dir que la sortida d’Andorra cap a Espanya està tallada, però no se’n podrà explicar la causa perquè es deu a un fet “no andorrà”. D’aquesta gent, però, també em sorprèn el temps lliure del qual disposen, perquè tenen la possibilitat de llegir sobre un tema que no els interessa tan sols per deixar el seu comentari anònim. Crec que tot plegat mereix un estudi sociològic per entendre-ho...