Com a advocat de drets humans amb més de tres dècades d’experiència en aquest camp, sé que el concepte de genocidi ha estat sovint objecte d’abusos polítics. Però la matança massiva actual del poble palestí, arrelada en una ideologia etnonacionalista i colonialista, amb dècades de persecució i purga sistemàtiques basades exclusivament en la seva condició d’àrabs, i acompanyada d’explícites declaracions d’intencions per part de dirigents del govern i l’exèrcit israelians, no deixa cap mena de dubte ni de debat. A Gaza, s’ataquen cruelment llars civils, escoles, esglésies, mesquites i institucions mèdiques, i es massacra milers de civils”./… “ÉS UN CAS DE GENOCIDI DE MANUAL (les majúscules són meves)./ Els governs dels Estats Units, el Regne Unit i gran part d’Europa són absolutament còmplices d’aquest horrible assalt./ Alhora, els mitjans de comunicació corporatius occidentals, cada cop més sotmesos i propers als Estats/… deshumanitzen contínuament els palestins per facilitar el genocidi i difonen propaganda de guerra i apologia de l’odi racial o religiós que constitueix una incitació a la discriminació, l’hostilitat i la violència./… Els trols del lobby israelià i els GONGOS [Or. no governamentals patrocinades pel govern] assetgen i difamen els defensors dels drets humans, i les universitats i empreses occidentals hi col·laboren per castigar els qui s’atreveixen a denunciar les atrocitats”. Són extractes de la carta de dimissió de Volker Turk, Alt Comissionat per als drets humans de l’ONU, que va presentar l’octubre de 2023. Un any més tard anem cap al col·lapse, però ja ens està bé!