Contradans, fer-se gran

Creat: Actualitzat:

Si comparem el Contradans del 2021, quan va iniciar-se com a guanyador d’un procés participatiu a Ordino, amb el d’aquest any, que comença avui a la Massana, veuríem que necessàriament ha evolucionat. Amb la filosofia que el distingeix, de la tradició a la modernitat, el Festival de dansa i cultura tradicional, en quatre anys s’ha assentat molt bé a les dues parròquies que en són les amfitriones cada any de forma alterna, i que busca la complicitat més enllà de les valls del nord per superar els límits locals. Aquest país nostre és el que té: una gran capacitat i iniciativa per part del teixit associatiu i cultural de crear. I això és gràcies a l’existència d’una quantitat de col·lectius que, units sota els mateixos objectius, projecten i executen. Algunes d’aquestes creacions, superen –o intenten superar– els límits parroquials i passen a ser projectes de país. Sincerament, en aquest punt es troba el Contradans: en la necessitat d’assolir que es converteixi en el festival de referència de la nostra zona pirinenca i això ha de passar primer perquè sigui reconegut com un festival de país. Ja no és una aspiració, sinó una necessitat per seguir creixent. La programació té aquesta ambició amb companyies de renom; la complicitat amb d’altres certàmens de referència com la Fira Mediterrània de Manresa o l’Ésdansa també hi és; comença a haver-hi la implicació –encara que sigui tènue– de més comuns i també enguany del Govern... la dinàmica del mateix festival exigeix fer-se gran. La millor manera de comprovar-ho és des d’avui fins diumenge venint a gaudir de l’espectacle a les Fontetes de la Massana.