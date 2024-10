Creat: Actualitzat:

Govern ha començat el tràmit per definir l’entorn de protecció de Casa de la Vall i l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. I ha detectat 19 elements pertorbadors, dels quals 15 edificis per sobre de l’alçada. La ministra de Cultura i Esports té previst presentar la modificació de la Llei de patrimoni cultural en la pròxima reunió de cònsols. Jo em demano de què serveix tot plegat quan el mal ja està fet? No crec que enderroquin cap edifici... Tan sols pot servir en previsió de noves edificacions, tot i que no crec que hi hagi gaire espai per fer-ne. O potser per alguna obra de reforma, i per això els propietaris afectats tindran un mes per presentar les al·legacions que creguin escaients. Afirma també la ministra que aquest és un dels entorns prioritaris. Per mi, tots els espais que haurien de ser protegits ho són de prioritaris. Hi ha altres indrets on, però, s’ha construït de qualsevol manera en espais molt propers que haurien d’estar protegits i no ho han estat. Potser ara mateix és una mica tard per fer algunes coses, ja que no crec que es puguin enderrocar. Només cal veure on s’han muntat algunes benzineres, per posar algun exemple, o alguns edificis o cases, per posar-ne un altre. Per cert, em sembla recordar que l’entorn de protecció va passar de 100 a 20 metres. En fi, no crec que es desmunti ara mateix allò que ja està fet. Tampoc em sembla malament la protecció que ara es vol modificar, però penso que arribem a tot plegat una mica tard. Pretendre ara reconstruir el país ja no ho farem. Protegir el que ens queda, potser sí. Sobretot per treure profit del poc turisme cultural i ambiental que encara ens queda.