Jocs polítics

El sector polític de dretes té un grup de WhatsApp. El periodista de RTVA Gabriel Fernàndez li arrencava aquesta confessió entre somriures a un dels integrants, promotors, del moviment que fa mesos que camina amb discreció. Era Josep Majoral, excònsol de Sant Julià de Lòria, integrant d’Unió Laurediana i de Tercera Via qui ho explicava per telèfon a Fernàndez. Que hi hagi reunions entre, el que podríem dir, els influencers de la política andorrana d’un sector o d’un altre, és més que habitual i forma part del modus operandi polític andorrà. Reunions o contactes entre lobbies, partits i figures de la política amb ideologies i interessos similars per concórrer a les eleccions. En el moment polític actual, aquesta setmana amb un manifest signat per diverses associacions contra la llei òmnibus per l’habitatge i amb les posteriors declaracions del cap de Govern, dures, segur que, com deia Fernàndez, el WhatsApp traurà foc. No sé si el model de partits actuals està esgotat o no, però sí que hi ha posicions diferents entre els simpatitzants i votants de moltes formacions que poden ser origen de nous projectes al voltant de líders emergents. Veurem si el grup de WhatsApp va més enllà de dinars entre membres de partits i altres prohoms i aconsegueix articular-se, com preveu de fa molts dies Majoral, al voltant d’un nou lideratge que doni nom i cognoms i sumi el centre i les dretes en un sol lloc.