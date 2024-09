Millores a Naturland

Creat: Actualitzat:

No soc cap fan de Naturlandia (anomenat des de fa un temps Naturland, potser perquè sembli més andorrà) ni de les seves atraccions o instal·lacions. Senzillament, no m’agrada, tot i les millores que he de reconèixer que s’hi han fet. Sobretot amb l’eliminació dels animals tancats. Fins ara tan sols ens parlaven de l’augment de visitants i mai de les pèrdues ni del poc que aporta a la nostra parròquia. La cosa està començant a canviar, Naturland tanca la temporada d’estiu amb 40.000 entrades venudes, unes 8.000 menys que el mateix període de l’any passat. Fet que no penso que es pugui considerar gaire positiu. El que sí que es pot considerar positiu és que ha augmentat el consum mitjà en un 10% i la venda en restauració en un 30%. El que més m’ha agradat, però, ha estat veure les imatges de la sortida a la Rabassa per a la gent gran. He pogut contemplar un pla de Conangle molt diferent del que vaig veure el dia que vaig pujar al parc d’animals. No recuperat com era abans, però sí un bon espai per passejar, fer senderisme i visitar. Unes imatges molt diferents a l’antic parc entre reixes... Constato també que tot i estar tancat Naturland ara mateix (tret dels caps de setmana), hi ha previstes unes properes cites força interessants. Com, per exemple, el Nacional de BTT infantil, la pujada de roller ski, la jornada micològica Bosc i natura, la Nit de les bruixes, el Bike Center, les excursions a cavall, els passeigs en ponis... I, com no, la preparació de la temporada d’hivern a la cota 2.000. El que em continua mancant és quelcom que doni una mica de vida també al poble de Sant Julià...