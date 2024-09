Diferent i rics

Creat: Actualitzat:

Defensem que en la diversitat trobem la riquesa, la cultura, que la suma de punts de vista és molt millor que el pensament únic. Pensament crític, documentat, obert, que permeti entendre independentment de prejudicis o ideologia. Per exemple, una de les coses a baix cost que ajuda a obrir la mirada, a entendre altres punts de vista, altres cultures, és llegir. Entrem en una llibreria, el plaer de veure centenars de volums de llibres amuntegats o ordenats per temes, treure’ls de la prestatgeria, olorar el paper i la tinta, observar els colors de la portada i triar quin ens emportarem a casa, pura fantasia. La novel·la de ficció, la històrica, negra, la biografia, l’assaig, un llibre d’un amic escriptor, qualsevol opció és bona. Llegim per culturitzar-nos, per fer volar la imaginació, per divertir-nos o en alguns moments, sobretot en etapes d’estudi, per obligació. La història, la cultura el coneixement passa de generació en generació a través de la literatura i l’assaig. Els llibres han estat els llocs on abocar teories, aprenentatges, històries i imaginació. I mentre ens endinsem en aquest món virtual, experimentem noves cultures, formes de veure les coses i adquirim nocions diferents de la que teníem. Ens convertim en observadors en primera persona d’infinitat d’històries, amors, conflictes, somnis i visions que han perdurat i s’han mostrat a través de la ploma il·lustre o novella.