Carrils canviats

Durant tot el mes d’agost (i part de setembre) hem patit quelcom que ja he criticat anteriorment. El canvi d’un carril de baixada, per convertir-lo en pujada a l’avinguda Francesc Cairat i el seu enllaç amb la rotonda de la plaça Laurèdia. A banda de no servir de gran cosa, a banda de provocar embussos a la sortida del túnel de la Tàpia en sentit sud, provoca dos greus problemes: en primer lloc, un cediu el pas a la sortida del túnel de quita y pon que pràcticament ningú respecta, fins i tot molts vehicles ni tan sols el veuen. En segon lloc, els vehicles que pugen en direcció Andorra la Vella solen girar tots per ambdós carrils per incorporar-se al túnel. Provocant frenades, ensurts i fins i tot alguna topada de tant en tant. Fa pocs dies en vaig poder constatar una d’un camió que circulant pel carril dret, en girar per dirigir-se al túnel, evidentment que havia d’ocupar també l’altre carril, així que es va menjar un vehicle francès que girava pel carril interior provocant-li greus desperfectes. De qui va ser la culpa? Ja ho determinaran les companyies asseguradores... Ara mateix disposem d’un altre nyap a la font de Ferro, amb un carril de baixada que es converteix de cop en pujada, durant tot el matí (fins a les 14 hores) i per un període anunciat de 16 mesos. Això ja provoca cues i embussos de baixada. Sobretot en hores punta. També es provoquen problemes quan es tanca un carril amb els cartells lluminosos, ja que molts vehicles no se n’adonen fins que es troben el tall en el lloc concret on ja no poden continuar, provocant també embussos. Espero que algun dia tinguin millors idees.