Creat: Actualitzat:

Fa uns anys ningú volia estar sol. Tot s’enfocava a trobar parella, a seguir el mite de l’amor romàntic. La majoria de coses no estaven pensades per als que vivien sols. Des de les ofertes fins als viatges, les entrades tenien el focus en les parelles. Sortir sol era una aventura reservada a uns quants, una raresa. Afortunadament, això ha canviat molt en els darrers anys, en què s’ha consolidat un corrent que se sent orgullós i presumeix de llibertat. Ara ser single, estar sol, està de moda i, a més, és guai, és una aspiració de molts joves, que veuen en aquest estat la llibertat que busquen lluny de lligams i limitacions. Els que abans eren incompresos ara són admirats. El mercat està ple d’ofertes només per a aquest públic, creuers de solters, productes específics, i fins i tot tenen un dia dedicat a ells, l’11 de novembre, ideat a la Xina. Són els que donen nom a un estil de vida que identifica aquest públic que se sent còmode amb la solteria, sense complexos. El compromís, les obligacions i de vegades renúncies que suposa la parella fa que es valori un estil de vida més individual i flexible. Fins i tot els psicoterapeutes diuen que ser solter té més beneficis, com ara que tenen més temps per a ells, poden dedicar-se completament al seu treball i a les activitats que els motiven, tenen una vida social cultivada i rica, i més solvència econòmica. De fet, els estudis de màrqueting diuen que viatgen un 30% més que la mitjana, gasten un 50% més en productes de gran consum i un 60% dels productes de bellesa. Single, més que una paraula, és un estil.